Qatar 2022 – Nessuno crossa come Lozano

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il leader dei giocatori che effettuano più cross al Mondiale inè il messicano. Contro la Polonia ne ha prodotti in quantità industriale, ben 11, ed anche da questo dato si capisce perché il Napoli di Spalletti stia funzionando alla grande NAPOLI-JUVENTUS –è vicino a, che per stare al vertice dovrà però riuscire a fare un bel pezzo di cammino al Mondiale. Sarà possibile se il suo Messico saprà battere l’Argentina. Che ha perso con l’Arabia Saudita ma che di palloni in mezzo ne mette con Di Maria. Insomma un Napoli-Juventus su scala planetaria, ecco cosa sarà il duello tra le fasceW LA PREMIER – Pulisic e Robinsonno tanto. Uno del Chelsea, l’altro del Fulham. E sulla strada degli Stati Uniti c’è proprio l’Inghilterra, che però non entra nella PremierIL DERBY – ...