Pianura | partita di calcetto finisce nel sangue | 2 accoltellati

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’aggressione sarebbe scattata in una struttura sportiva che si trova in via Comunale Masseria Grande, nel quartiere, a Napoli. Sarebbero stati feriti da un altro giocatore durante unadiil 39enne e il 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che si sono recati intorno all’una e trenta nel pronto soccorso dell’ospedale

, due pregiudicati accoltellati durante unaa calcetto I militari sono intervenuti dopo la segnalazione giunta dall'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove si erano recati due uomini, ...di calcetto in via Masseria Grande afinisce nel sangue. Un 39enne e un 37enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasportati in ospedale a Fuorigrotta, entrambi colpiti da ...Questa notte i carabinieri della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti presso l’ospedale San Paolo di Napoli per due uomini feriti, un 39enne e un 37enne già noti alle forze dell'ordine e colpiti v ...A SUD E ISOLE Tempo stabile sulle regioni Peninsulari del Sud per gran parte della giornata ... con banchi di nebbia o foschia lungo la Pianura Padana. CENTRO Al mattino cieli coperti con piogge ...