Mondiali 2022 | il Qatar è fragile e perde ancora | riscatto Senegal e ottavi possibili

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ile idiventano un incubo sportivo per i padroni di casa. Dopo il tremore alle gambe dell’esordio con l’Ecuador, la speranza di un intero paese era poggiata sulla sfida contro il, in cui arriva però un altro ko. 1-3 finale targato Dia, Diedhiou e Dieng per gli africani, Muntari l’aveva riaperta ma non basta ai padroni di casa con un piede e tre quarti fuori dal Mondiale ospitato. Il primo tiro è di Sarr con la palla che esce sull’esterno della rete, di Afif la risposta con la palla che decolla altissima. Gana Gueye calcia dalla distanza e non trova di poco lo specchio, è il preludio alla rete del vantaggio siglata da Dia: il bomber della Salernitana non sbaglia dopo il clamoroso svarione della difesaiota con Khouchi che ...