Marco Cappato torna in Svizzera | “La persona accompagnata non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una nuova richiesta di aiuto è arrivata al tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni”, che proprio per questo motivo oggi èto in. Questa volta, a chiedere una mano è stato un uomo affetto da Parkinsonismo atipico, che ha chiesto di essere accompagnato nel Paese elvetico per poter accedere al suicidio assistito legalmente. La moglie dell’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’interno di un video, sottolineando come “la scelta del fineè un diritto fondamentale, in queste ore se mio marito confermerà la sua decisione consapevole e responsabile sarà libero di porre fine alle sue sofferenze”. Nello specifico, la donna ha detto: Mio marito Romano è affetto da una grave malattia neurodegenerativa, una forma di Parkinson molto aggressiva che gli ha paralizzato ...

