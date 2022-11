Ma quale Blatter | il primo Mondiale in Iraq l’ha voluto Rumsfeld

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 novembre 2022) I primi Mondiali in Qatar non li ha organizzati la Fifa di Seppe Michel Platini, ma il Pentagono di Donald. L’apertura al mondo del piccolo emirato non è cominciata nel 2010, quando fu scelto a sorpresa per ospitare le partite che in questi giorni seguiamo in tv, ma nell’inverno del 2002. Vent’anni fa esatti, quando a Doha fu inaugurato non un campo da calcio, bensì Camp As Sayliyah, la base militare americana dallal’Amministrazione Bush condusse l’invasione dell’. Fu un “” perché l’allora semisconosciuto Qatar divenne la sede avanzata dal Centcom, il Comando centrale delle forze armate statunitensi, e una sorta di sala stampa planetaria per i media che raccontavano l’attacco a Saddam Hussein. Fu quell’evento, una guerra, a segnare la definitiva entrata in scena ...