“Indigo” | la tracklist del primo album da solista di RM dei BTS

(Di venerdì 25 novembre 2022) Disponibile dal 2 dicembre il disco che racconta le storie e le esperienze dell’artista dove collabora con Anderson .Paak e Erykah Badu MILANO – RM, membro dei BTS, la band sudcoreana più famosa di tutti i tempi, pubblicherà il suo, “”, venerdì 2 dicembre. Il disco, già disponibile per il pre-save, racconta le storie e le esperienze dell’artista, come fosse un ‘diario personale’. Il disco sarà pubblicato anche in formato fisico “Book Edition” (a partire dal 16 dicembre) che include il CD con booklet formato libro, cartolina, fabric card, instant foto e poster. Si tratta del disco di debutto per l’artista e racconta le esperienze personali vissute negli ultimi 4 anni, dopo la pubblicazione del mixtape “mono”, pubblicato nel 2018. È un disco che racchiude la sua giovinezza, la sua fase ...

