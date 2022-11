Il maxi poncho colorato

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022) Complice l’abbassarsi delle temperature, la voglia di scaldarsi cresce – a partire dall’outfit. La maglieria gioca un ruolo cruciale nella creazione del look perfetto per l’Autunno-Inverno 2022/2023: lo sanno bene gli stilisti, che l’hanno resa protagonista delle passerelle. Non solo i classici maglioni: questo è il momento ideale per sperimentare altri must-have formato knitwear. E non c’è dubbio che ilin maglia sia tra quelli più gettonati di stagione. Leggi anche › Il look del giorno, come trasformare ilmaglione in un mini abito Dove l’abbiamo visto Un pezzo che allo scoccare dei mesi freddi diventa indispensabile: più ricercato di una classica sciarpa, è in grado di esaltare qualsiasi abito o capospalla. Il ...