Gli USA fermano l’Inghilterra! Ultimi 90 minuti di fuoco per la qualificazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’Inghilterra sbatte sul muro degli Stati Uniti e rischia di complicare la corsa verso la. Partita attenta di McKennie e compagni che hanno strappato un punto importante in vista dell’ultima partita. La squadra di Southgate non è andata oltre lo 0-0 contro gli USA e si giocherà il passaggio del turno contro il Galles, non potrà permettersi una sconfitta. Nell’altra partita scontro diretto tra Iran e Stati Uniti. L’Inghilterra si schiera con Kane, Sterling e Saka, gli USA rispondono con Weah, Wright e Pulisic, a centrocampo c’è lo juventino McKennie. La prima occasione è per Kane, poi la risposta con un colpo di testa di Wright. Grande occasione per McKennie, lo juventino spreca poi la traversa di Pulisic. Mount sfiora il gol e chiude il primo tempo. Nella ripresa i ritmi sono più bassi e non si registrano grosse occasioni da gol. Gli USA si chiudono bene ...