Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro e i retroscena sul suo ricovero d’urgenza in ospedale | “Intervenuto il cardiologo”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 novembre 2022)dalha fatto preoccupare parecchio, nelle ultime ore, sia i compagni di avventura che gli spettatori attenti di questo Grande Fratello Vip 7. L’ex di Martina Nasoni infatti, era sparito da tutte le inquadrature della regia, e così è stato per qualche ora. Vista la situazione Covid che piano piano sta sfuggendo di mano, si era quindi pensato ad un ulteriore possibile contagio. In realtàè tornato regolarmente in casa, dopo la misteriosa assenza, lasciando quindi intendere che non si trattasse del contagio da Covid. E allora, si sono chiesti in molti, come mai ha lasciato la trasmissione per un tempo limitato? Chiacchierando con i suoi compagni, il Vippone ha ammesso che si è trattata comunque di una questione di salute: Sono un po’ giù… per quale motivo? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono ...