(Di venerdì 25 novembre 2022) Lapresenta un bilancio in utile: decisivi i 107 milioni diche i viola hanno fatto con laLaha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un utile pari a 46,8 milioni di euro. Un risultato ottenuto, come indicato da Calcio e Finanza, anche grazie ai 107 milioni di plusvalenza registrati dai viola grazie alle cessioni di Vlahovic e Chiesa alla. Complessivamente, lanella stagione 2021/22 ha registrato 233,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 160,6 milioni del 2019/20. La voce più corposa è quella relativa alle, con incassi per 114 milioni di euro (10,2 milioni nell’esercizio precedente), mentre i diritti tv sono stati pari a 51,1 milioni di euro (74,4 milioni nel 2019/20). L'articolo proviene ...

Calcio News 24

...ne ha sempre avuto per tutti. Nel suo mirino, oltre alla società bianconera, sono finite anche Inter e Milan. Ree, secondo lui, di aver accumulato troppi debiti e di non avere iin ...Successivamente ha chiuso la carriera alla. Ma i suo successo più grande è ovviamente la ... Zoff, Graziani, Bergomi, Scirea, Collovati, Gentile;, Rossi, Oriali, Cabrini, Tardelli (... Fiorentina, conti in regola con le plusvalenze della Juve È di ieri l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Riccardo Sottil: dopo settimane di supposizioni, la Fiorentina ha fatto chiarezza su un calciatore che di fatto è out ...FIRENZE - Era l’ultima opzione da prendere al vaglio, quella estrema. Ma alla fine Riccardo Sottil ha dovuto alzare bandiera bianca. L’esterno della Fiorentina, tormentato da inizio stagione da un pro ...