Covid | no vax | Rsa | date una sveglia a Orazio ‘Ponzio’ Schillaci

(Di venerdì 25 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/giordanonovax.mp4 A proposito di tromboni, qualcuno sa che fine ha fattoPonzio, quello che se ne lava le mani delle multe ai 50enni non vaccinati? Non dovevano essere sospese? Che senso ha chiedere 100 euro ai 90enni che magari non escono da mesi? Si era detto di sospenderle. E invece adesso c’è stata la sospensione della sospensioni. E noi siamo qui, sospesi, ad aspettare il ministro. Sulla quarantena dei positivi? Se ne è parlato, ma per il momento nessuna decisione è stata presa. I medici non vaccinati sono stati reintegrati in ospedale, e meno male, però continuano ad essere discriminati. Inoltre continua a restare il green pass per entrare nelle Rsa. A proposito: s giornali in questi giorni si parla molto di Lando ...

'In Cina sono stati individuati 31mila positivi, rispetto alla popolazione della Cina e' una ... che abbiamo fatto anche in Italia, nonostante i Noe nonostante l'opportunismo di Fratelli d'...... nonostante i 'no' e l'opportunismo di Fratelli d'Italia e della Lega per un anno e mezzo. ... ha parlato anche della situazione relativa al. Il presidente della Regione Campania ha invitato ...StampaIn Campania, per quanto riguarda il Covid, “nessuna novita’ in particolare”, ma “il mio invito alle persone fragili, agli anziani, e’ di vaccinarsi con la quarta dose insieme alla vaccinazione a ...In Campania, per quanto riguarda il Covid, “nessuna novita’ in particolare”, ma “il mio invito alle persone fragili, agli anziani, e’ di vaccinarsi con la quarta dose insieme alla vaccinazione antinfl ...