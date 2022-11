“Citofonare Gaetano” per “L’Aio nell’imbarazzo” e “La favorite”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo le serate inaugurali, nella seconda settimana di festival, si apre lo streaming delle opere e soprattutto torna con nuovi ospiti, spunti di riflessione e divertimento il salotto dicon Diego Passoni, Cristina Bugatty e Alberto Mattioli, impegnati nel commento delle opere in scena. Il “salotto” sarà in diretta il 26 (dalle 19.45) e il 27 novembre (Ladalle 15.15), oltre che sui social del festival, anche sulla pagina Facebook di Bergamonews. Fra gli ospiti della prima serata disabato 26 novembre, che accompagna la visione dell’opera, ci saranno Sarah Malnerich e Francesca Fiore (influencer del blog satirico Mammedimerda), il divulgatore scientifico Nicola Macchione, lo ...

...Letta,Pd'. Al di là della polemica del giorno, sul Ddl concorrenza la ... dopo aver visto il premier insieme all'onorevole Marco Marin e ai senatori Paolo Romani e...Una carriera iniziata nel lontano 1983 quando Francesco ePaolocci si trovano in North ... Video: 'Totò' aRai 2Appuntamento alle 15.15 con il talk show del «Donizetti Opera» condotto da Diego Passoni e Cristina Bugatty, per commentare lo spettacolo in programma, scoprirne i retroscena e indagarne i temi insiem ...Appuntamento alle 19.45 con il talk show del «Donizetti Opera» condotto da Diego Passoni e Cristina Bugatty, per commentare lo spettacolo in programma, scoprirne i retroscena e indagarne i temi insiem ...