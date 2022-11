Becciu in una chat | il Papa mi vuole morto | non pensavo arrivasse a tanto

(Di venerdì 25 novembre 2022) I contenuti dei messaggi tra il cardinale e i suoi famigliari e amici in un'informativa della Guardia di finanza di Oristano. La rogatoria vaticana nel quadro del processo sulla compravendita di un palazzo al centro di Londra

...(maturato nella cerchia dei familiari e dei più stretti congiunti degli odierni indagati) nel quale l'argomento del processo vaticano al cardinale Angeloviene trattato, restituendoserie ...E' quanto scrive il cardinale Angeloinchat con i familiari, finita nell'informativa della Guardia di Finanza di Oristano visionata dall'Adnkronos, inconversazione in cui si ...Papa Francesco chiamato al telefono e registrato a sua insaputa «nel tentativo di ricavare dichiarazioni utili per il processo». Ovvero una telefonata «fatta ...Il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere. Si tratta di un filone d’indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi parallelament ...