Batosta Brasile | Neymar e Danilo saltano la Svizzera

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si temeva il peggio perma tutto sommato è finita bene. L’infortunio c’è e probabilmente lo terrà fuori anche agli ottavi, un’assenza pesante per i verdeoro che però poteva avere dei risvolti peggiori come nel mondiale del 2014. In quell’occasioneè stato costretto a saltare la semifinale contro la Germania, persa poi nel clamoroso 7 – 1 dai suoi compagni. Dopo quell’infortunio disse in lacrime «Mi hanno scippato al finale». Siachesi sono sottoposti agli esami strumentali, anche il terzino si è fatto male contro la Serbia, giocando gli ultimi minuti vistosamente zoppicante. La diagnosi parla di una distorsione alla caviglia con edema perche appena uscito in lacrime dal rettangolo di gioco ieri sera ha mostrato ai suoi medici l’evidente gonfiore alla caviglia. Le ...

