Usare il contante aiuta a risparmiare

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 novembre 2022) Troppo spesso si tratta chi usa ilin maniera superficiale. Da un lato, vengono considerati tutti “evasori”, qualcuno che spende denaro guadagnato illecitamente, evaso o eluso. Dall’altro si considera il pagamento in cash come un’abitudine di anziani non al passo con l’evoluzione tecnologica. Le neuroscienze consentono una lettura diversa. Gli psicologi hanno studiato molto il legame tra metodi di pagamento e acquisti, scoprendo che la forma di pagamento impatta sui comportamenti dei consumatori, con esiti molto diversi da quelli attesi. Da molti anni è acclarato nella comunità scientifica che la propensione alla spesa è maggiore quando si paga con carta di credito. Il primo studio è del 2001. Le persone erano disposte a pagare meno i biglietti di eventi sportivi quando si aspettavano di pagare in contanti. Nel 2018 Runnemark ha aggiornato le ricerche, ...