Traffico Roma del 24-11-2022 ore 14 | 30

... si va dal finanziamento illecito ai partiti alla corruzione , dal riciclaggio ald'... cioè l'ormai noto scambio di messaggi in cui si parla del volo- Washington da 135mila euro pagato ...Anche quest'annoospita la grande manifestazione nazionale organizzata da Non Una di Meno in occasione della ... Inevitabili le ripercussioni sulsino alle 20: con la chiusura delle strade, ...È diventato virale sui social un video che mostra un folle e sconsiderato utomobilista che pur di evitare il traffico e la coda di vetture su strada, ha deciso di tagliare per il campo accanto alla ...Via Flaminia chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto mercoledì mattina all'altezza del chilometro 27, nel comune di Castelnuovo di Porto. Due i mezzi co ...