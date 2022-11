Sigarette e tabacco | dal 2023 costano di più | aumentano le accise

(Di giovedì 24 novembre 2022) Rincari anche per ilriscaldato e per la cannabis light. Un pacchetto da venticosterà circa 70 centesimi in più. Bloccato invece l'aumento delle imposte sui liquidi perelettroniche

trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le;.da fiuto e da mastico;. Altri tabacchi da fumo (da pipa,per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di ......a garantire la salute dei consumatori in considerazione che risulta essere ignota l'origine e la qualità delnonché delle altre sostanze utilizzate nel confezionamento delle. = '...Continuano le discussioni sulla prima manovra del governo Meloni che dovrebbe essere approvata in questi giorni. Come riporta Il Messaggero, sul tavolo delle proposte ci sarebbe l’aumento delle tasse ...La Manovra fiscale 2023 ha disposto un aumento dell’accisa sulle sigarette, che costeranno circa 70 centesimi in più ogni pacchetto da 20.