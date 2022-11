Saman Abbas | al via recupero del corpo a Novellara | seppellita a 2 metri di profondità

(Di giovedì 24 novembre 2022) Proseguono le operazioni per ildei resti che si ritengano siano di, scomparsa dal 30 aprile 2021. Il cadavere è in una buca, a unadi oltre due. Ilè stato trovato venerdì in un edificio diroccato non lontano dalla casa dove viveva la famiglia della 18enne pachistana, che sarebbe stata uccisa dai familiari poiché contraria a un matrimonio combinato. I periti avranno due mesi di tempo per recuperare ed esaminare i resti e gli altri reperti emersi dallo scavo in Strada Reatino, inclusa la terra rimossa. Dovranno poi accertare le dinamiche e l'epoca dell'occultamento, le cause e i tempi della morte anche con esami tossicologici e infine se si tratti di

Di Daniele - 24/11/2022 Nonostante il ritrovamento di resti umani che potrebbero essere proprio dic'è una persona che nega l'omicidio e sostiene che la 18enne sia ancora viva Nei prossimi giorni potrebbe arrivare finalmente la risposta in merito all' omicidio di, la 18enne ...In Italia, di matrimoni forzati si parla se una ragazza viene uccisa:è solo l'ultimo caso strumentalizzato da politica e talk show. Questo racconto dà voce a chi si batte per cambiare le ...I resti della ragazza, uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato, devono però venire ancora analizzati."Mia figlia è ancora viva". Nel corso dell'udienza per l'estrazione, che si è svolta a Islamabad , Shabbar Abbas ha continuato a ribadire di essere convinto che sua figlia, Saman, non sia morta. La no ...