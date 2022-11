Salario minimo | Letta | ' voto anticipato danno | ora sarebbe in manovra' **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Le elezioni anticipate sono state un" anche perchè "hanno portato via le scelta di agenda sociale, e in particolare sul salario, che erano state presentate dal governo e dal ministro Orlando. Ora avremmo una legge di bilancio che avrebbe al centro il salario. Ora invece non c'è e non c'è la volontà del governo di mettere al centro la questione sociale". Così Enricoin Direzione.

Altalex

... con una doppia mossa, Calenda aveva aperto anche a una convergenza tematica con Pd e M5S in Parlamento per portare a casa il(inserito tra i punti della sua contromanovra e presente ...In realtà non pubblica più nulla, l'ultimo post è dedicato a Soumahoro incatenato davanti a Montecitorio la scorsa estate, la sua protesta per il, scrive: 'Fiera di come sei'. Niente ... Salario minimo per i lavoratori: il Disegno di legge alla Camera - Podcast Nel cosiddetto “pacchetto d’Autunno” la Commissione fa il punto anche sull’occupazione. La ripresa c’è stata ma non tutti i settori sono fuori dal tunnel ...La manovra della destra avvicina dem, grillini e Si-Verdi. Conte disponibile dopo il pressing di Fratoianni e Bonelli. La Cgil non si schiera ...