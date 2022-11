Roma | ambulanza si ribalta dopo scontro con un auto sulla Bufalotta | ferito un ragazzo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un’si èta ieri sera aessersi scontrata con un’mobile nella zona diNord. Sono ancora tutte da verificare le dinamiche dellotra il mezzo di soccorso e la macchina, anche se è certo come l’mobilista dell’sia rimastonel sinistro. Illeso, al contrario, i due sanitari a bordo dell’mezzo di soccorso, chel’impatto era andato ad adagiarsi su un fianco per la forza dello. L’incidente nel quadrante diNord Al momento dell’incedente, l’, con i due sanitari a bordo, viaggiava su via della, nel quadrante Nord della Capitale. ...

Il Corriere della Città

... Valditara: 'Via i cellulari nelle ore di lezione, in classe senza distrazioni', incendio al ... ma sul posto è comunque giunta un'a scopo precauzionale.... dove si svolgeva la cerimonia per l'arrivo di Martina Martini partita dae arrivata a Imperia,... in caso di emergenza, l'Drammatico incidente questa mattina a Focene. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 e ha coinvolto una moto e una autovettura.Il conducente dell’automobile, un ragazzo di 33 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli ...