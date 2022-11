Report Ue sulla qualità dell’aria | “Inquinanti in calo | ma il 96% di popolazione urbana esposta a valori di Pm 2 | 5 oltre i valori soglia dell’Oms”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Anche se le emissioni di tutti i principaliatmosferici nei paesi dell’area europea hanno registrato un, anche grazie alla pandemia, e il numero di persone che muoiono prematuramente o si ammalano è in, l’inquinamentoresta il più grande rischio ambientale per la salute in Europa. E anche in Italia che registra alcune delle più alte concentrazioni di, nonostante le riduzioni dovute ai lockdown, trovandosi spesso a superare i limiti imposti dalle norme e a raggiungerevicini a quelli di Paesi come Bulgaria, Polonia e Turchia. Sono alcuni degli aspetti affrontati con ilin Europa 2022’, nel quale l’Agenzia europea dell’ambiente applica per la ...

