Reddito di cittadinanza | una misura di civiltà Ma Confindustria la pensa diversamente

(Di giovedì 24 novembre 2022) di Renzo Canavesi La sacrosanta battaglia in difesa deldicomediè fondamentale per l’intero movimento dei lavoratori. Mi sembra però che vengano sottovalutati alcuni aspetti. Attualmente nei cambi di appalto o nelle clausole sociali, in modo diretto o con accordi sindacali, è consentito ai lavoratori che lo vogliono di non accettare la nuova proposta di lavoro e quindi andare in disoccupazione (Naspi) per 24 mesi a carico della collettività. Vi sono poi accordi che consentono alle aziende di licenziare i lavoratori per collocarli in Naspi e contemporaneamente assumere personale in loro sostituzione. Anche qui si espellono lavoratori e collocati a carico della collettività per sostituirli con personale pagato di meno. Basterebbe poi controllare tutti i licenziamenti consensuali ...