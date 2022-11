(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Nove casi su 10 di tumore alladiscussi da un gruppo multidisciplinare,, una diminuzione dei pazienti riospedalizzati a 30 giorni dopo l'intervento chirurgico e una maggiorezza nelle terapie e negli esami. Sono i principali risultati dell'attivazione dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali () per ilallain 29 centri specializzati in tutto il territorio italiano, nell'ambito del'Prostate Cancer Team - una squadra di specialisti contro il tumore della', realizzato con il contributo non condizionante di Astellas Pharma e con il supporto organizzativo di Opt Spa, finalizzato alla certificazione Iso 9001:2015 dei ...

Adnkronos

Sono i principali risultati dell'attivazione dei Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta)ilalla prostata in 29 centri specializzati in tutto il territorio italiano, nell'...... 'il sistema immunitario sia trasversalemalattie molto diverse. Lo studio di questo sistema ha portato ad una diagnostica e terapie innovative e molto diverse, che vanno dalla lotta al, a ... Per cancro prostata con Pdta cure appropriate e meno ricoveri, il progetto Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Nove casi su 10 di tumore alla prostata discussi da un gruppo multidisciplinare, meno ricoveri, una diminuzione dei pazienti riospedalizzati a 30 giorni ...e della Fondazione piemontese per la Ricerca sul Cancro. Nei 65 punti vendita e per gli acquisti online sullo store coopshop.it, l'1% del valore di vendita di ogni prodotto alimentare a marchio Coop ...