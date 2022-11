Noi riformisti andiamo avanti | è una certa sinistra che s’è fermata | dice Ada Lucia De Cesaris

(Di giovedì 24 novembre 2022) C’è chi la chiama Ada e chi la chiama. “A volte mi sembra di essere due persone diverse”, ci scherza su. Anche perché AdaDedi certo è una persona sola. Parla chiaro al limite del “caratteraccio”, e se decide di svoltare fa la curva a tutta velocità senza guardarsi indietro perché bada solo alle motivazioni di coerenza delle sue decisioni. Come quando prende e molla la giunta Pisapia, della quale era vicesindaco e assessore all’Urbanistica, e protagonista della “rivoluzione arancione”. Come quando prende e molla il Pd per andare in Italia Viva e ora nel Terzo polo, con sostegno finale a Letizia Moratti. Ora, per gli strani corsi e ricorsi, si trova a sostenere la donna contro cui fece la rivoluzione con Pisapia, e contro invece il suo ex compagno di giunta, Pierfrancesco Majorino. “La sua è una candidatura ...

