Nancy Brilli a Belve | «Addio alle scene? Una donna non mi voleva in Rai» Tutta la verità su Elena Sofia Ricci

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo 18 anniBrilly torna in Rai, non come interprete di una delle sue celebri fiction anni ’90, ma come protagonista della nuova puntata di, in onda martedì 22 novembre23.30. Nell’intervista concessa a Francesca Fagnani l’attrice rivela alcuni aspetti della propria vita privata e professionale finora poco conosciuti. «Per un periodo ha avuto molto successo, ha fatto molte fiction, poi è sparita, cosa è successo?» chiede la giornalista. «Non lo so perché io ho fatto solo successi, sono andata a chiedere in Rai, c’era una funzionaria e volevo capire che cosa fosse successo e questa funzioanria mi disse che le attrici non erano più le belle ragazze anni 90, ma erano donne vere». «Come se lei non lo fosse». «Eh, non l’ho mai capito. E comunque – mi disse – non ci sono ruoli». Una persona che con le sue parole condizionò ...