Mondiali Qatar 2022 | Martinez | “Partita difficile risolta con talento ed esperienza”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Belgio ha esordito incon una vittoria per 1-0 sul Canada al termine di unamolto combattuta, in cui la nazionale nordamericana ha saputo a tratti imporsi sulla corazzata belga. Al termine della gara il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Robertoha analizzato la prestazione non convincente dei suoi: “Questa è stata una. Dobbiamo essere realistici: non abbiamo giocato bene. I canadesi erano più bravi di noi in quello che facevano. Abbiamo vinto grazie ale all’. Grazie alla qualità del nostro portiere siamo rimasti incon quella parata (sul rigore di Davies, n.d.r.). Il Canada avrebbe meritato di più in base alla sua prestazione. Abbiamo vinto – continua il c.t spagnolo – questa è ...

Commenta per primo Il Belgio vince ma non convince contro il Canada nella prima gara dei Mondiali e tra i più deludenti c'è stato Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è la stella del gruppo ma non è riuscito a incidere e ha finito per innervosirsi nel corso della partita. Ha esordito ai Mondiali in Qatar 2022 con una vittoria per 1-0 sul Canada al termine di una partita molto combattuta, il Belgio di Roberto Martinez. Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi nella conferenza stampa post-partita ha analizzato la prestazione non convincente dei suoi.