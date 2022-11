Maddalena Corvaglia | i vestiti non esistono | la fortuna dei suoi vicini di casa

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha una bellezza fuori da comune; i fan vanno fuori di testa di fronte ad una donna del genere. Perfezione assoluta. Nel parlare di, iniziamo dal punto di vista professionale e non possiamo non menzionare la sua partecipazione ad un programma molto conosciuto. Parliamo di Celebrity Chef, il cooking show di Alessandro Borghese e in onda su Tv8 dove una coppia di vip si sfida con la propria idea di cucina; l’obiettivo, per nulla semplice, è quello di convincere sia la giuria (formata da Angela Frenda ed Enrico Bartolini) sia i clienti della sala. Se, però, parliamo di carriera professionale dobbiamo citare, per forza di cose, l’esperienza avuta da, come velina mora, a Striscia la notizia. In questo caso si tratta del tg satirico ...