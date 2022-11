Adnkronos

A dirlo è Giovanni Luciano, presidentedella Sicurezza Confsal, in occasione del meeting "Safety Confsal" che si è svolto oggi a Bologna durante la fiera "Ambiente"....i documenti di valutazione dei rischi (Dvr) con responsabilità anche del datore di. Serve ... Serve riattivarlo con unper provare a mitigare gli effetti di quella che è ormai un'... Lavoro, Osservatorio Confsal: "Ispezioni indispensabili, ma non sufficienti" Cosa motiva davvero le persone sul lavoro Per quali ragioni scelgono di cambiare Su quali leve intervenire per la retention Domande che, negli ultimi due anni, hanno ridisegnato profondamente un me ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Non si può pretendere di abbassare il numero degli incidenti e degli ammalati professionali solo puntando sulla repressione e sulle ispezioni che ovviamente ...