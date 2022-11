La Curva Sud Avellino ricorda le vittime del sisma del 1980

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Novanta secondi di terrore e paura che sconvolsero l’Irpinia e poi l’Italia. Nel giorno del 42esima anniversario daldel, laSud ha reso omaggio alle. Appuntamento in Corso Vittorio Emanuele, Chiesa del Rosario, poi in Piazza della Libertà e alla Dogana, all’Obelisco di Carlo II d’Asburgo, e terminato sotto la Torre dell’Orologio sulla Collina della Terra. Una delle zone più colpite nel capoluogo. Circa un centinaio di persone che hannoto quel maledetto momento con cori e unoa stiscione: “Fermo il tempo in un ricordo eterno“. Terremoto Irpinia, 42 anni dopo tante ferite ancora aperte L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prima Tivvù

Il prezzo del biglietto unico: intero 15 euro, ridotto 12 euro, under 12 8 euro Tribuna Terminio: intero 23 euro, ridotto 18 euro, under 12 15 euro Tribuna Montevergine Laterale: intero 38 ......45:46 45' Ci prova anche Musiala dai 16 metri, dribbling e tiro: forte, palla diretta in2022 ... la seconda serie più lunga per una selezione asiatica dietro alla Corea del, in rosa anche ... Avellino, la Curva Sud ricorda le vittime del terremoto I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti – Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita; Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita; Settore ospiti: € 10, più diritti ..."Perugia, Curva Sud subito esaurita. Oggi c’è la riunione del Gos", titola La Nazione. Neppure il tempo di metterli in vendita che sono già finiti. Già sold out il settore ospiti, destinato ai sosteni ...