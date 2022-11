Inter | senti Thuram | ' ' Mi sento un numero 9' '

Inter News 24

L'attaccante del Borussia Moenchengladbach che piace all'in ottica mercato dal ritiro della Francia in Qatar parla della sua posizione in campo. ...Commenta per primo L'attaccante francese del Borussia Monchengladbach che piace all', Marcus Thuram dal ritiro della Francia in Qatar parla della sua posizione in campo e del rapporto con suo padre Lilian, ex difensore di Parma e Juventus: 'Sono un numero 9. Le domande su papà ... Inter, senti Ventura: «Prossima giornata decisiva per lo scudetto» di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/11/2022 Inter, il vice allenatore del Borussia Monchengladbach parla del futuro di Marcus Thuram. Un giocatore che si sta distinguendo, oltre che per abilità f ...