Governo | al via il consiglio dei ministri

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - E' iniziato ildeia Palazzo Chigi, convocato per le ore 18. Sul tavolo il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Per ipoi il decreto legislativo di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. Attesa infine anche la deliberazione dei funerali di Stato per Roberto Maroni, che si terranno domani alle 11 a Varese e a cui prenderà parta anche il presidente del, Giorgia Meloni.

