Giuseppe Valditara vuole vietare l’utilizzo dello smartphone a scuola per evitare distrazioni

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Secondo il Ministro dell’Istruzione e del Meritosarebbe preferibilel’introduzione edegliha avanzato la proposta e spiegato le ragioni a sostegno della stessa durante il programma Il Confronto, condotto da Monica Setta e in onda su Rai 2 il sabato mattina. Secondo, questa regola consentirebbe agli studenti e ai docenti di non distarsi durante le lezioni e le altre attività che si svolgono in classe. Ultimamente si è discusso molto del tema deldurante le ore di lezione e quindi della conseguente decisione di vietarli tramite circolari interne ad alcuni istituti....