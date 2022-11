Wired Italia

Assieme alautomatico, il sesto cambio permesso in caso di colpo alla testa / commozione cerebrale è una delle novità introdotte dalla FIFA a Qatar 2022: è una norma studiata per ...TORINO - Non solo il- automatico, l'edizione in corso dei Mondiali sta fungendo da test anche per un'altra importante novità in tema di regolamento. Sarà certamente balzato agli occhi di tutti gli ... Fuorigioco semi-automatico dei Mondiali del Qatar, come funziona Intelligenza artificiale, telecamere in alta definizione e chip con un sistema di misura inerziale: Ecuador e Argentina si sono viste annullare alcuni gol dalla tecnologia in 3D che la Fifa ha deciso ...FUORIGIOCO – Marelli ha poi continuato: «Da quel che ho saputo questa mattina non c’è nessuna intenzione di portare il maxi recupero in Serie A. L’unica differenza che potrebbe esserci è il fuorigioco ...