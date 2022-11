(Di giovedì 24 novembre 2022) . Si tratta di una “incredibile” tanto che lo stesso Tom Cruise è rimasto sbalordito. Infatti, si tratta di unegg audio quasi impercettibile che solo un fan molto attento avrebbe potuto scoprire. Dunque, il sequel del film che debuttò nel 1986, dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Film e serie TV gratis su Netflix senza abbonamento Il prequel di Mad Max Furiosa ha una data di rilascio Documentario su Luciano Ligabue: la star parla del progetto Suicide Squad Missione suicida – l’ultimo cinecomics di James Gunn Dove vedere I segreti di Silente, streaming gratis Netflix o Disney Plus? Film completo Animali Fantastici

BadTaste.it TV

L'isola è ricca died elementi interattivi: a partire dal punto panoramico, utile per scrutare l'orizzonte e osservare il Pando, la rivoluzionaria pianta che fornisce energia alla comunità ...in Top Gun: Maverick, la scoperta di una fan. Si tratta di una 'incredibile scoperta' tanto che lo stesso Tom Cruise è rimasto sbalordito. Infatti, si tratta di unaudio quasi ... Mercoledì: ecco alcuni easter egg e citazioni della stagione 1 Easter egg in Top Gun: Maverick, la scoperta di una fan. Si tratta di una "incredibile scoperta" tanto che lo stesso Tom Cruise è rimasto sbalordito. Infatti ...Mercoledì è disponibile da oggi su Netflix, e contiene molteplici easter egg e citazioni, ne abbiamo raccolte alcune ...