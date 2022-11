Coppa Davis 2022 | Italia-Stati Uniti 1-1 | Lorenzo Musetti si arrende in due set a Taylor Fritz | doppio decisivo a Malaga

(Di giovedì 24 novembre 2022) Niente da fare pernel secondo singolare della sfida delle Finals di(Spagna). Sul veloce indoor di Andalucia, il carrarino (n.23 del mondo) si è dovutore allo statunitense(n.9 del ranking) sullo score di 7-6 (8) 6-3. Una partita nella quale la forza dello statunitense si è confermata, ma un po’ di rammarico perc’è per le chance non sfruttate: avanti 5-3 nel tie-break del primo parziale e tre palle break nel secondo game del secondo parziale, avanti 1-0. Episodi che hanno pesato sull’economia del confronto. Sarà quindi ila decidere la sfida e stabilire quali delle due selezioni sarà in semifinale. PRIMO SET – Fin dal primo ...

Lo statunitense liquida l'azzurro in due set e pareggia i conti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Tutto verrà deciso nel ...Lo aveva detto: "Mi aspetta una battaglia da cuore Toro", e così è stato. La partita della vita di Lorenzo Sonego vale il primo punto per l'Italia nella sfida contro gli Stati Uniti per un posto in ...Sarà il doppio a decidere chi andrà in semifinale MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Sarà il doppio a decidere il quarto di finale di Coppa Davis ...Malaga, 24 nov. (Adnkronos) - Lorenzo Musettiu non riesce a superare il numero uno americano Taylor Fritz e la sfida dei quarti di Coppa Davis tra Italia e Stati Uniti va sull'1-1 dopo il successo di.