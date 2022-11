Calendario Wta 2023 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, dominatrice assoluta del 2022. La polacca è apparsa a tratti ingiocabile, ma fino al Roland Garros difenderà davvero tanti punti, perciò le sue rivali dovranno provare ad approfittarne. SuOns Jabeur, che ha giocato e perso due finali slam, e Caroline Garcia, vincitrice delle Wta Finals. Occhi puntati anche sulle americane Pegula e Gauff, sulla rinascita di Halep e su altri nomi più o meno a sorpresa (come ad esempio Elena Rybakina). Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Martina Trevisan, che potrà fare molto bene e scalare ulteriormente il ranking. Insieme a lei, vorranno affermarsi anche Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e ...

