Calcio | Mondiali 2022 | un reparto di soli Kim per la Corea del Sud | cognome diffusissimo in patria

(Di giovedì 24 novembre 2022) Se state guardando o avete guardato la partita deidi Qatartra Uruguay edel Sud, difficilmente vi sarà sfuggito un particolare piuttosto curioso suldifensivo della formazione asiatica. In porta è schierato Kim, mentre la linea di difesa a quattro è formata da Kim, Kim, Kim e Kim. Quella che può sembrare un’incredibile coincidenza è invece una combinazione meno strana di quello che si possa pensare. Kim è infatti di gran lunga ilpiù diffuso indel Sud, tanto che un censimento del 2015 aveva stimato che su una popolazione di circa 51 milioni di abitanti, a portarlo fossero quasi in 11 milioni. Bisogna considerare anche che in totale i cognomini sono circa 300, un dato bassissimo se si pensa che in Italia ad esempio se ...

La Svizzera vince di misura la sua partita di esordio aididel Qatar . Uno a zero contro il Camerun : al terzo minuto del secondo tempo l'attaccante del Monaco, Breel Embolo, riceve una palla da Xherdan Shaqiri e deposita in rete il gol che ...Sono ben sette i precedenti tra le due nazionali (2 volte aie 5 amichevoli), l' Uruguay ha vinto in 6 occasioni, nessun pareggio e una vittoria della Corea del Sud ...L'attaccante svizzero ha deciso la partita contro il Camerun su assist di Shaqiri: tifosi in estasi ma lui sceglie di non festeggiare, ecco perché ...È record di contagi da Covid-19 in Cina, ai massimi dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi giornalieri hanno superato quota ...