Black Friday | una data storica che sta diventando sempre più importante per gli e-commercianti?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lo shopping èpiù online Ci siamo ormai tutti accorti del fatto che, in generale nell’ultimo decennio ma con una vigorosa impennata negli ultimi anni, gli acquisti online stanno raggiungendo e pareggiando, quando non direttamente superando le spese nei negozi fisici in moltissimi settori, dalla moda e dal lusso fino a tutto ciò che ricorda i settori tecnologico e hi-tech, fino alla più banale oggettistica domestica e quotidiana. Se una volta i numeri dell’e-commerce e dello shopping virtuale erano veramente marginali, e riguardavano perlopiù le fasce più giovani della popolazione mondiale e dei consumatori, dalla generazione dei Millennials in poi, i dati, le statistiche e gli studi accademici mostrano come lo shopping online sia diventato la prima scelta per moltissime fasce di popolazione, senza grandi distinzioni di età o provenienza geografica: tutte le ...

Il2022 è finalmente arrivato, con sconti su migliaia di sconti e store differenti che dureranno fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori ...Per ile il Cyber monday hanno deciso di fare acquisti oltre sei italiani su dieci (il 63 per cento) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei ...La struttura del Centro di via Cappannini, motore del recapito nel territorio della regione Lazio (e per alcuni prodotti anche per Abruzzo/Molise e Sardegna) gestisce le attività di lavorazione e smis ...Il tutto racchiuso in un nuovo dispositivo che si rifà alle linee edge e dunque un design elegante e moderno. Amazon Black Friday 2022: prezzi pazzeschi per questi smartphone Motorola moto edge 30 ...