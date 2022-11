Leggi su internazionale

(Di giovedì 24 novembre 2022) In accordo con i presagi astrali, ecco i miei consigli per le prossime settimane. 1) Cerca di capire come far contenti tutti, anche se non sempre vorrai farlo. 2) Scopri come essere quello che tutti vogliono che tu sia, e quando hanno bisogno... Leggi