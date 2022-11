(Di giovedì 24 novembre 2022) "La politica e' fatta di credibilita' e io ho costruito la mia con il lavoro quotidiano sui problemi della nostra terra - chiarisce Ciarambino - in questi ultimi due mesi, dalle elezioni a oggi, ho ...

ROMA on line

Dal M5s a +Europa, passando da Insieme per il futuro. I due consiglieri regionali della Campania, Salvatoree Luigi, dalla ferma opposizione a Vincenzo De Luca sotto le insegne dei pentastellati, si trovano ora a sostenere i provvedimenti della maggioranza. "Continueremo la nostra azione ...Dal M5s a +Europa, passando da Insieme per il futuro. I due consiglieri regionali della Campania, Salvatoree Luigi, dalla ferma opposizione a Vincenzo De Luca sotto le insegne dei pentastellati, si trovano ora a sostenere i provvedimenti della maggioranza. "Continueremo la nostra azione ... Aversano e Cirillo a sostegno di De Luca Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato a maggioranza l’Assestamento de ...Aversa (Caserta) - Dopo aver conseguito la laurea in Diritto Pubblico alla Luiss di Roma con una tesi sulla tutela della minoranza curda che ha richiesto un ...