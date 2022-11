Avellino | a 300 all’ora in autostrada con la Lamborghini a noleggio | si schianta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Avrà voluto provare il brivido di andare a 300in. Un’emozione che, però, gli è costata cara. Non solo per le conseguenze che gli farà scontare la polstrada dima anche per l’incredibile danno causato, avendo completamente distrutto laHuracan su cui viaggiava insieme ad un amico. Un 46enne commerciante facoltoso di Mercogliano, ha pubblicato il video della bravata andata in scena nei giorni scorsi non lontano dal caselloEst dell’A16 Napoli-Canosa. Con lui c’era un’altra persona che viaggiava sul sedile passeggero che ha girato le immagini con il telefonino. Nelle immagini si vede il tachimetro superare i 297 chilometri orari dopo aver toccato i 350, come si ascolta nell’audio della conversazione tra i due ...

