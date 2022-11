Al-Shahrani operato d’urgenza al pancreas dopo il terribile scontro col suo portiere

(Di giovedì 24 novembre 2022) Pensavano tutti che si fosse rotto – solo – la faccia, nelcon il suo stesso. Invece il giocatore dell’Arabia Saudita Yasir Al-, investito in uscita da Mohammed Al-Owais nei minuti finali di Argentina-Arabia Saudita è statoper una emorragia interna. La ginocchiata fortuita gli aveva procurato lesioni molto gravi al. Il primo bollettino ufficiale diffuso dalla nazionale saudita parlava di “una frattura alla mandibola e un collasso delle ossa facciali”. Ma in un secondo momento è arrivata la peggiore. La famiglia reale dell’Arabia Saudita ha immediatamente messo a disposizione di Al-un aereo privato per trasportarlo all’ospedale della Guardia Nazionale di Riyad, dove il giocatore è ...

