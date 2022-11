18enne bocciato all’esame di guida | il padre dà un pugno in faccia all’esaminatore Messina | “Troppi italiani considerano la promozione diritto sacro e intangibile”

Yahoo Eurosport IT

FATE SCHIFO Michele Lanzo , dirigente di IV Calabria, sulla morte durante l'alternanza del... MINISTRO BIANCHI,Il ministro all'Istruzione Bianchi trionfante ha dichiarato: "per la ...Altro esempio: Origi è ancora fermo ai box e Giroud non può giocarle tutte Nessun problema, si ricorre anche a Lazetic, sebbene ilserbo sia con la valigia pronta sul letto e saluterà ... Verona-Roma 1-3, in rete Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy "Un giocatore ha tradito la squadra", ha detto l'allenatore dopo il pareggio della Roma col Sassuolo. Quello del "taglio" è un ...