Usa | Virginia | sparatoria in un supermercato | diversi morti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Washington, 23 nov. (Adnkronos) - Potrebbero essere dieci le vittime dellaavvenuta nella serata di ieri in unWalmart a Chesapeake, nello stato americano della. Ad aprire il fuoco un uomo, verosimilmente il direttore del centro commerciale, che dopo aver sparato ha puntato l'arma contro se stesso e si è tolto la vita. I feriti sarebbero numerosi, a quanto reso noto finora sull'attacco, avvenuto intorno alle 22 ora locale. Secondo le prime ricostruzioni laè avvenuta all'interno del negozio e l'uomo ha agito da solo. L'attacco della notte scorsa arriva a soli pochi giorni da quello compiuto in Colorado, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca LGBT uccidendo cinque persone e ferendone altre 25.

