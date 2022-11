Tris di vittorie per U17 | U16 e U15 biancazzurre

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) En plein di successi per le squadre del Settore Giovanile biancazzurro scese in campo nell’ultimo weekend. L’Under 17 di mister Filippo Pensalfini raccoglie la prima vittoria del suo campionato in casa del Venezia, superando i padroni di casa con un netto successo per 0-3. Dopo appena dieci minuti è Camelio a rompere l’equilibrio, mentre nel finale di primo tempo è stato Rama ad insaccare il raddoppio. Nella seconda frazione è il subentrato Antonciuc a chiudere definitivamente i conti, mettendo a segno la rete dello 0-3. Dueper 3-0 anche per Under 16 e Under 15, che si impongono con il medesimo risultato contro il Südtirol sul terreno del “G.B. Fabbri”. Per la squadra di mister Michele Troiano sono state decisive la doppietta di Samaritani e la rete in apertura di secondo tempo di Cecchinato, mentre per la formazione di mister Massimiliano De Gregorio hanno ...