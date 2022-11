Recuperi | conferme e condizione | Cannavaro studia le mosse anti Reggina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quattro giorni e sarà di nuovo campionato. La quattordicesima giornata di serie B fa capolino e il Benevento sarà atteso da un duro esame al Granillo di Reggio Calabria. Al di là dei discorsi su amarcord ed ex, in casi come questo particolarmente allett, la palla passerà finalmente al campo, giudice supremo che finora ha premiato gli amaranto più dei giallorossi. La squadra di Filippo Inzaghi è seconda in classifica, ha il miglior attacco del campionato (24 gol, ben tre in più di Bari e Pisa) e viaggia sulle ali dell’entusiasmo con un pubblico che ha ripreso come d’incanto a sognare la serie A. Fabiostando le opportune contromisure al 4-3-3 di Superpippo, schema che finora ha mandato in gol ben 12 giocatori almeno una volta in questo avvio di stagione. Il Pallone d’oro nei ...