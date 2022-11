«Non ti voltare!» Ad aiutare una donna a uscire dalla violenza può essere anche chi le sta accanto

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Non ti» è un invito a chi è testimone di. Ed èil titolo dell’edizione 2022 di #sempre25novembre, progetto promosso da Sorgenia che comprendeun Decalogo che prende spunto dal «Manifesto della comunicazione non ostile» di «Parole O Stili» per riconoscere lae capire come comportarsi per supportare le donne che la vivono. Un vademecum da scaricare online, lanciato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne del 25 novembre e ideatosocietà cooperativa sociale La Grande Casa