' Ndrangheta | Caterina Giancotti | chi è la prima boss donna in Lombardia | «A Rho comando io E sono cattiva»

Giancotti, chi è la prima boss (donna) in Lombardia: 'A Rho comando io. E sono cattiva' LA RELAZIONE 'Noi dovemo essere quelli che quando c'è da andà al consiglio, annamo, ce ...Cristian Bandiera e i suoi affiliati a Rho avevano fatto "tornare la '", come ha ribadito ... Un'ordinanza dove compare per ben 1054 volte il nome diGiancotti, 45 anni, a capo del ...È la prima volta che una donna ricopre un ruolo apicale all’interno di una cosca in Lombardia. Nella maxi inchiesta di Dda e Polizia che ha portato a 49 arresti a Rho c’è anche Caterina Giancotti, 45 ..."Vuoi che divento cattiva e divento cattiva". "Allora vuoi fare lo stronzo e farò la stronza anche io". Brusca, perentoria. Il nome di Caterina Giancotti, nata a Triggiano, provincia di Bari, 45 anni, ...