Mazzocchi al Napoli | Gazzetta | cifra fissata! Sprint Giuntoli | può arrivare subito | l' idea tattica

, cifre e dettagli Al momentodeve pensare a riprendersi dall'infortunio al ginocchio destro, per fortuna meno grave del previsto. Dovrebbe essere pronto per la ripresa in ...alNon mi risulta. Si è infortunato anche piuttosto seriamente ed ilnon ne tratta di giocatori infortunati. Sicuramente è un grande esterno offensivo, ma andrei cauto. Per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Tre big del nostro campionato, secondo alcune indiscrezioni di mercato, starebbero seguendo l’esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi.