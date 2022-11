Italia - Francia | Urso | con Le Maire incontro cordiale e franco

MISE

Un colloquio "lungo, cordiale, franco e concreto" ha detto Urso."Abbiamo parlato delle grandi questioni europee a cominciare dall'emergenza energetica su cuisi trovano sulla stessa ...... debuttera' il primo febbraio al Teatro Sistina a Roma, dove rimarra' fino al 12 febbraio, e sara' in tour inper tutta la prima parte dell'anno, per poi approdare inil prossimo ... Italia – Francia, incontro Urso - Le Maire Un colloquio "lungo, cordiale, franco e concreto" ha detto Urso. "Abbiamo parlato delle grandi questioni europee a cominciare dall'emergenza energetica su cui Italia e francia si trovano sulla stessa ...Credo sia stata Valentina Mai di Kite a farmi conoscere Marco Leoni. Se non ricordo male era arrivato il suo portfolio in redazione e mi propose di farne qualcosa. Guardando le sue tavole la prima cos ...